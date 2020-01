8 jeux qu'on n'a jamais terminés

L'industrie du jeu vidéo en 2020 est pas mal différente de celle des années 90. Même s'il y avait d'excellents RPGs à l'époque, beaucoup de jeux proposaient une campagne solo à terminer en quelques heures.

Aujourd'hui, c'est pas mal différent. Tous les mois, il y a de nouveaux jeux à explorer, et plusieurs d'entre eux comprennent une panoplie de quêtes secondaires. On passe vite au jeu suivant par manque de temps. Parfois, on ne peut même pas terminer les quêtes principales.

On a donc compilé une liste de jeux qu'on n'a jamais eu le temps de terminer, même si ceux-ci sont excellents! Il n'y a pas de honte ni de jugement. C'est normal de manquer de temps!





1. Elder Scrolls V: Skyrim

Les jeux avec des mondes ouverts si vastes sont faciles à ne pas terminer. On passe parfois beaucoup de temps à faire tout sauf les quêtes principales et on s'arrête pour parler à chaque NPC.

2. Fallout 4

Fallout 4 devrait plutôt s'appeler Fallout 400; le producteur du jeu a déclaré avoir joué plus de 400 heures et ne pas avoir tout vu. Le jeu est juste trop long! On en garde quand même de beaux souvenirs,

car l'univers de Fallout est excellent.



3. Dark Souls

Je suis beaucoup trop stressée et malhabile pour jouer à Dark Souls, un jeu qui est difficile en plus d'être long. J'admire les pros des jeux Souls, parce que moi, je suis poche en maudit.



4. Celeste

Celeste est un vrai bijou indie. J'adore ce jeu. Mais un peu comme Dark Souls, il peut être frustrant. Je ne maîtrise pas très bien les jeux où la rapidité est de mise. N'empêche que c'est un jeu avec une histoire touchante, même si je ne risque pas de le terminer.

5. LA Noire

Quand LA Noire est sorti, je me suis précipitée pour l'acheter. J'adorais les enquêtes et interrogations, mais, rendue au 3/4, j'ai trouvé le jeu répétitif et j'ai décroché. Dommage.



6. Assassin's Creed

Les jeux Assassin's Creed sont magnifiques. Mais, il y en a beaucoup, et ils peuvent être longs. Parfois, on achète le prochain jeu sans terminer celui d'avant.



7. Persona 5

Un autre jeu qui est carrément trop long. On s'amuse bien avec l'histoire et les personnages, mais même avec beaucoup d'heures de gameplay, on a l'impression que l'histoire n'avance pas très vite. Même si on aime le jeu!





8. The Witcher 3

Il est facile de passer 100 heures dans The Witcher 3 et ne pas avancer tant que ça. On peut consacrer beaucoup de temps à une quête secondaire comme dans Skyrim et Fallout. Quand est-ce qu'on va trouver le temps de le terminer?!