Le créateur de Hostel prépare une nouvelle franchise d’horreur

Eli Roth, habitué à jouer et à produire des titres d’épouvante, planche sur une nouvelle franchise horrifique baptisée Clownpocalypse qui comprendra un film, un jeu vidéo, un événement en direct, une série et de la marchandise.

Si l’intrigue du projet reste encore mystérieuse, Philip Gelatt, scénariste de la série Love, Death + Robots ainsi que du jeu vidéo Rise of the Tomb Raider, signera le script. La recherche d’un ou d’une réalisatrice est déjà lancée par la production qui aimerait commencer le tournage plus tard dans l’année. La société 3BlackDot coproduira et financera ce projet colossal.

«J’ai passé un super moment en collaborant avec James Frey et l’équipe incroyable chez 3BlackDot [...] À chaque étape, aucune idée n’a été trop dingue. Pendant des années, j’ai eu des personnes qui me disaient “Tu ne peux pas faire ça dans un jeu, c’est trop fou”, et j’ai finalement trouvé des collaborateurs qui ont dit “Allons un peu plus loin”. J’ai l’impression que nous fabriquons un jeu vidéo, un film et une expérience en direct sans contrôle parental ni de studio qui nous dit d’y aller mollo, et c’est le seul moyen de créer quelque chose de spectaculaire et de mémorable. Ce sera un grand, amusant et effrayant événement pour les joueurs, les cinéphiles et les personnes qui aiment les événements en direct», a déclaré Eli Roth.



Un jeu vidéo en réalité augmentée

D’après Deadline, le jeu vidéo pourrait comporter de la réalité augmentée. La mise en place d’un événement appuyé par des contenus en ligne et des produits dérivés contribuera à plonger encore plus le spectateur/joueur dans l’univers horrifique du Clownpocalypse. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été avancée.

En attendant, Eli Roth est attendu à la présentation de la deuxième saison de History of Horror, son émission dédiée aux films d’horreur diffusée sur la chaîne de télévision américaine AMC depuis 2018.