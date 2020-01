Two Point Hospital: aperçu de la version sur consoles [Vidéo]

Two Point Hospital arrive bientôt sur consoles, et les devs ont voulu vous donner un aperçu dans une vidéo qui fait le tour du jeu.

Dans la vidéo, Lauren (artiste UI/UX) et Ben (sénior UI/UX) de Two Point Studios explorent le premier niveau du jeu tout en expliquant les contrôles et les nouveautés.

La grande nouveauté de cette version est le mode «Overview» qui permet une vue d’en haut où vous pouvez analyser votre hôpital au complet. La fonction sera activée en effectuant un zoom arrière.

Capture d'écran YouTube

Ça sera pas mal utile!

Il est intéressant de voir la version console du jeu même si l’on est déjà adepte de la version PC, surtout pour juger si les contrôles sont adaptés.

Two Point Hospital débarque sur PS4, Xbox One et Switch le 25 février 2020. Il est disponible sur Steam depuis 2018.