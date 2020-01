Ce livre The Last of Us Part 2 semble magnifique

Naughty Dog et Dark Horse ont annoncé, l'an dernier, leur collaboration autour d'un livre d'art pour The Last of us Part II. On apprend, aujourd'hui, qu'il y aura également une version Deluxe du livre pour les superfans.

L'édition originale du livre d'art comprend 200 pages en plus des commentaires du développeur. La version Deluxe, cependant, aura une couverture unique, une lithographie et un étui.

Voici la version Deluxe:

Dark Horse

Malheureusement, il n'y a pas d'aperçu du contenu du livre, probablement pour éviter les divulgâcheurs.

Si l'on analyse l'image du artwork Deluxe, on voit Ellie et Dinah à cheval en plein combat contre des ennemis. Peut-être qu'il y aura plus de mécaniques à cheval pour cette suite? On l'espère!

Dark Horse

La sortie de The Last of us Part II est prévue le 29 mai 2020 et les livres sortiront le mois suivant, mais on peut les précommander.