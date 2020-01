Netflix prépare une série en live-action de One Piece

Les fans de manga vont être servis. Netflix prépare l'adaptation du manga One Piece en une série en live-action. Dix épisodes ont d'ores et déjà été commandés par le géant américain, en collaboration avec Tomorrow Studios, qui développe également l'adaptation de l'animé Cowboy Bebop avec John Cho.

Dix épisodes composeront la nouvelle série en prises de vue réelles, produite par le géant américain, a annoncé Netflix. Le créateur du manga, Eiichiro Oda, fera partie de l'aventure aux côtés du studio en charge de l'adaptation de Cowboy Bebop. One Piece ne devrait pas arriver avant 2021.

Steven Maeda (Lost, The X-Files) et Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD) signeront l'adaptation en prises de vue réelles et interviendront en tant que producteurs exécutifs aux côtés du mangaka Eiichirō Oda, à qui l'on doit la création de One Piece, l'un des mangas les plus populaires dans le monde.

Publié pour la première fois en 1997 par Eiichirō Oda, le manga One Piece, qui compte plus de 95 tomes, s'est écoulé à plus de 460 millions d'exemplaires dans le monde, devenant ainsi le manga le plus vendu au monde. Véritable succès populaire, le manga japonais a été adapté par la suite en jeu vidéo, en une série animée diffusée par Cartoon Network aux États-Unis et en de nombreux films sortis au cinéma. Le dernier, intitulé One Piece: Stampede, qui marque le quatorzième film de la saga One Piece, est sorti au cinéma en octobre 2019 en France.

One Piece raconte l'histoire de Luffy, un jeune garçon qui, après avoir mangé un fruit du démon, développe des propriétés spéciales. Souhaitant devenir pirate depuis qu'il est tout petit, Luffy décide de former un équipage pour partir à la recherche du «One Piece» afin de devenir le roi des pirates. Pour cela, il devra traverser Grand Line où naviguent les pirates les plus puissants, qui sont également dans la course au «One Piece».