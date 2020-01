The Outer Worlds débarque bientôt sur la Nintendo Switch

Le RPG d'Obsedian The Outer Worlds a été annoncé pour la Switch l'an dernier et on connaît maintenant la date de sortie!

The Outer Worlds sortira sur la Switch le 6 mars 2020 en version numérique uniquement. Les exemplaires matériels seront, en fait, seulement un code à télécharger qu'on peut acheter en magasin, confirme CNET.

Les versions Xbox One, PS4 et PC de The Outer Worlds sont sorties en octobre 2019. Le jeu a reçu des critiques positives, en plus de plusieurs nominations pour des prix de l'industrie.

Comme plusieurs jeux semblables, vous pouvez faire des choix qui auront un impact sur votre gameplay. Vous pouvez être gentil et aider les NPCs ou, comme l'auteure de ces lignes, faire le bordel partout.

Il sera intéressant de voir comment The Outer Worlds performe sur le mode portable de la Switch!