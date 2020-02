Revivez votre adolescence en téléchargeant gratuitement ces 36 000 jeux Flash

Pas besoin d’être un grand gamer pour se souvenir avec nostalgie de l’âge d’or des jeux Flash sur le web (et de toutes ces heures perdues au secondaire sur Miniclip et Newgrounds).

Si ces titres, aujourd’hui un peu oubliés, reviennent dans l’actualité, c’est parce que ceux-ci viennent d’être sauvés d’une disparition autrement assez certaine. Eh oui!

La source du «problème» vient du fait qu’Adobe prévoit éliminer Flash d’ici la fin de 2020, ce qui aurait rendu les jeux qui utilisent la plateforme en ligne tout simplement injouables.

Toutefois, un groupe de développeurs, au service de notre immense nostalgie, a dévoilé une application qui, non seulement émule Flash, mais donne accès à quelque 36 000 (!) titres gratuitement, comme le note Kotaku.

Le logiciel, portant le nom de Flashpoint, ressemble un peu à Steam, ou tout autre lanceur de jeux. Ce faisant, on y choisit un titre dans une liste, celui-ci télécharge et on peut y jouer hors-ligne.

Pas plus compliqué que ça! Et, surtout, à l’abri de la disparition éventuelle de Flash.

Par ailleurs, pour celles et ceux qui désireraient conserver personnellement une archive de cette tranche d’histoire d’Internet, il est aussi possible de télécharger Flashpoint accompagné de tous les jeux, dans un fichier titanesque de près de 290 Go.

Notons que le but de Flashpoint est avant tout de sauver ces titres Flash de l’obsolescence, l’application est donc entièrement gratuite. Il faudra toutefois posséder un ordinateur roulant sous Windows 7 ou plus récent.

En d’autres mots, préparez-vous à perdre beaucoup de temps dans les prochains jours!

