Fallout 76: ne désespérez pas, l’énorme mise à jour gratuite Wastelanders arrivera en avril avec du nouveau contenu

Si bon nombre de joueurs sont déçus ces jours-ci par Warcraft 3: Reforged, le lancement du petit dernier de Blizzard n’est pas sans rappeler celui de Fallout 76 en novembre 2018, qui avait alors soulevé l’ire des fans de la série de Bethesda.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, le studio s’est donc engagé dans un long processus pour essayer de redorer un peu le blason du jeu et offrir une expérience à la hauteur des attentes, si jamais c’est possible.

C’est dans cet esprit de rédemption que Bethesda avait annoncé à l’E3 2019 une immense mise à jour gratuite, nommée Wastelanders. Eh bien, celle-ci arrivera finalement sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 7 avril prochain.

Le tout a été dévoilé dans une bande-annonce partagée ce mardi.

Concrètement, Wastelanders ajoutera au RPG en ligne post-apocalyptique une toute nouvelle quête principale, une version revue de l’aventure originale du jeu, de même qu’enfin des personnages humains non jouables (NPC) avec qui il sera possible d’interagir.

Tout ça en plus de nouvelles créatures mutantes, d’armes, d’armures et d’un système de réputation revisité.

En d’autres mots, c’est du gros.

Il faudra toutefois voir si l’ensemble saura ajouter un peu de vie et d’action au monde autrement jugé plutôt vide de Fallout 76.

Soulignons par ailleurs qu’en plus de la parution de Wastelanders, le 7 avril marquera aussi l’arrivée du plus récent Fallout sur Steam.

À ce jour, il était uniquement disponible sur PC par le biais de Bethesda.net.

