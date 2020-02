Les 8 meilleurs animaux de compagnie du gaming

Les jeux vidéos permettent aux gamers de fuir la vie de tous les jours pour se laisser emporter par un monde imaginaire. Ok, peut-être sauf dans Farming Simulator.

Mais il y a une chose de la vraie vie qu'on adore retrouver dans le gaming, sans que ce soit nécessairement magique et fantastique: les animaux de compagnie. Parce qu'un chien, un good boy, c'est toujours apprécié. Même dans nos vies virtuelles.

Mon cynisme est peut-être palpable, mais, comme dans la vraie vie, je préfère de loin passer du temps avec un chien qu'avec quelqu'un que je ne connais pas. Et, certains jeux ont vraiment trouvé de magnifiques façons d'illustrer ce sentiment.



Voici donc nos animaux de compagnie préférés du gaming! Bon, il y a aussi des créatures mythiques, mais on se comprend.



Yoshi

wikipedia

Je m'excuse à l'avance, car il est peut-être controversé de voir Yoshi comme un animal de compagnie. Yoshi est un fidèle compagnon de Mario depuis Super Mario World, le permettant de se déplacer, mais l'aidant aussi à se défendre. Aujourd'hui, Yoshi a ses propres (excellents) jeux, mais on va toujours le voir comme le BFF de Mario.

Epona

Depuis Ocarina of Time, Epona permet à Link de voyager plus rapidement. Mais, elle est bien plus qu'une simple accompagnatrice pratique. Loyale seulement à son maître, elle traverse Hyrule pour le rejoindre lorsqu'il l'appelle avec une chanson. C'est si beau.

Pikachu

Pokémon

Contrairement à la série Indigo League, Pikachu est loyal à votre personnage dès le début dans Pokémon Yellow et Let's Go Pikachu. C'est votre plus grand fan, votre meilleur ami et votre allié de combat. On aimerait tous avoir un Pikachu dans nos vies!

Dogmeat

Si on devait affronter le Wasteland, on ne le ferait pas sans un chien! Dogmeat, le chien de la série Fallout, est le compagnon parfait pour un monde poste-apocalyptique. En plus de nous aider en combat, il sert aussi d'ami dans une aventure qui peut être parfois longue et solitaire.

Kazooie

L'oiseau le plus sassy du monde du jeu vidéo, Kazooie est le parfait allié de Banjo. Il vous guide dans vos quêtes (tout en vous insultant) et il vous aide même avec quelques mouvements clés. On l'adore.

Chocobo

wikipedia

Qui n'a jamais rêvé de voler à dos d'un Chocobo? Ces oiseaux de Final Fantasy servent principalement de transport, mais on s'attache quand même à eux.

Agro

Shadow of the Colossus est un jeu massif et solitaire. Agro le cheval est votre seul réel compagnon, et il ne vous laisse jamais tomber. Le lien entre lui et son maître est l'un des plus captivants du gaming!

Boomer

UBISOFT

Le chien de Far Cry 5 est un chien très utile, et aussi un très bon garçon. Si vous décidez de l'avoir comme compagnon, il ne vous laissera jamais tomber et écoutera toutes vos ordres. Ah, et il va vous aider contre la gang de weirdos d'Eden's Gate.