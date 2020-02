Warcraft 3 Reforged: les fans sont si mécontents que Blizzard s’excuse et offre des remboursements

De toute évidence, la refonte de Warcraft 3 est loin de satisfaire les inconditionnels de la série. En fait, ces derniers sont si déçus, voire rouge foncé de colère, que le studio Blizzard n’a pas eu le choix de s’excuser et d’offrir des remboursements.

Paru la semaine passée, le jeu Warcraft 3: Reforged était censé revoir en profondeur les animations, les cinématiques, le doublage et bien d’autres éléments du jeu de stratégie. Cependant, le remake du classique n’a finalement pas répondu aux attentes.

Criblé de problèmes techniques, notamment en ligne, Reforged n’offrirait en fin de compte pas beaucoup plus que l’original, si ce n’est une bonne dose de déception et de frustration. De plus, certains éléments promis par Blizzard ne seraient pas au rendez-vous.

Somme toute, Blizzard se retrouve donc avec un beau fouillis et une légion de joueurs mécontents dans sa cour.

Pour tenter de mettre un couvercle sur la marmite, le développeur américain a ainsi partagé lundi sur le forum du jeu un message d’excuse à ses fans.

L’entreprise s’y est dite désolée que certains joueurs «n’aient pas eu l’expérience qu’ils souhaitaient», ajoutant que l’équipe travaillait sur une importante mise à jour prévue cette semaine, qui viendrait régler différents bogues.

Quant au volet en ligne, en particulier du côté des clans et des classements, celui-ci sera aussi revu, mais dans un avenir un peu plus lointain.

Cela dit, Blizzard a justifié certains choix, comme la refonte moins poussée que prévu pour les cinématiques, en citant des décisions artistiques, prétextant que le changement de direction par rapport à ce qui avait été annoncé était voulu.

Reste maintenant à voir si la communauté acceptera ces excuses...

Sinon, pour les autres qui souhaiteraient jeter l’éponge dès maintenant, sachez que Blizzard offre de rembourser les joueurs insatisfaits sur son site web.

C’est au moins ça!

