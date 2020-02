Birds of Prey reçoit une pluie de critiques positives avant sa sortie

Les critiques de Birds of Prey sont arrivées et sont majoritairement positives; un soulagement pour les fans de DC et d'Harley Quinn qui ont enduré le navet qu'était Suicide Squad.

Au moment d'écrire ces lignes, le film obtient une généreuse note de 88% sur Rotten Tomatoes. Évidemment, l'opinion des critiques ne reflète pas toujours la réaction des fans, mais c'est encourageant comme début.

Le score est légèrement sous celui de Shazam, qui a obtenu une note de 90%. Une remontée impressionnante pour le DCU après le 66% d'Aquaman et le catastrophique 27% de Suicide Squad.

On a fait le tour des critiques les plus populaires pour vous partager leurs impressions!

New York Post

3/4 étoiles

«[Margot Robbie] est un plaisir à regarder. Elle apporte une joie et une vivacité à tous ses rôles.»





The Atlantic

«Le scénario est fondamentalement cohérent et laisse amplement de place pour des suites. [Le film] ne forcera pas les prochains titres à désavouer ses échecs.»

Observer

3/4 étoiles

«[ Birds of Prey ] est centré sur le moment présent au lieu de se préparer aux événements du prochain chapitre. Il joue avec les conventions, alors que le MCU se conforme à un résultat uniforme. C'est excitant.»

BBC

2/5 étoiles

«Je doute que quiconque adore le film autant qu'il s'adore lui-même.» Ouch!

Little White Lies

«Si seulement tous les films inspirés de bandes dessinées étaient aussi amusants.»

Los Angeles Times

«[Les réalisateurs] ont transformé [Harley Quinn] de jouet du Joker à une antihéroïne indépendante qui, avec l'aide de ses amies, peut supporter le poids de sa propre aventure.»



The Wrap

« Birds of Prey me fait souhaiter une suite, ce qui est à peu près tout ce que l'on peut demander d'un film basé sur des comics.»

Hollywood Reporter

«Se penchant plus sur l'action que sur l'humour, [...] ceux qui espèrent une fusion de chaos et d'intelligence comme Deadpool devront réduire leurs attentes.»

Guardian

3/5 étoiles