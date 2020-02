Death Stranding: on veut absolument cette figurine de Sam Porter Bridges

Fans de Death Stranding, préparez vos portefeuilles, car cette figurine de Sam Porter Bridges est un must pour votre collection.

Good Smile Company

La figurine «The Great Deliverer» Nendoroid de Good Smile Company, découverte par Kotaku, est totalement articulée et vient avec l'équipement de Bridges.

Good Smile Company

Évidemment, il y a aussi un tout petit BB.

Good Smile Company

Bridges peut également porter un total de 21 pièces de cargo sur son dos. C'est impressionnant!

Good Smile Company

Vous pouvez précommander la figurine The Great Deliverer pour 83,99 $US, mais il y a également une version à 50 $US avec deux pièces de cargo.

Le lancement officiel est prévu pour août 2020. Votre figurine sera expédiée à partir du Japon, alors les frais risquent d'être assez élevés!