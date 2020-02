Florence: le touchant et maintes fois primé titre mobile débarque sur Switch, PC et Mac [VIDÉO]

Bonne nouvelle pour les amateurs de mélancolie, le magnifique titre mobile Florence fera son chemin sur Switch, PC et Mac le 13 février prochain, juste à temps pour vous briser le cœur à la veille de la Saint-Valentin.

Récipiendaire de nombreux prix suivant sa parution en 2018 sur iOS et Android, le titre développé par le studio australien Mountains se veut la preuve parfaite que l’on peut trouver des jeux de grande qualité sur mobile.

Non pas sans rappeler des films de la trempe d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind et compagnie, Florence propose d’explorer le quotidien du personnage à travers une expérience interactive qui jette un regard touchant sur les relations amoureuses, la famille et les choix pas toujours évidents que doit faire une jeune adulte.

En d’autres mots, la brève aventure, par sa direction artistique, sa musique et son scénario, est aussi mémorable et percutante que poétique. Inutile de vous dire que l’auteur de ces lignes a beaucoup, beaucoup apprécié.

Tout ça pour dire que Florence sera disponible dès la semaine prochaine, le 13 février, sur Switch, PC et Mac. C’est à essayer!

