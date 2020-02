Kingdom Come: Deliverance et Aztez seront gratuits sur l'Epic Games Store bientôt

Epic a annoncé les deux prochains jeux qui seront gratuits sur sa boutique en ligne plus tard ce mois-ci. Le RPG Kingdom Come: Deliverance, et le «beat 'em up» Aztez seront offerts gratuitement du 13 au 20 février.

Pour obtenir les jeux gratuits, il suffit d'avoir un compte Epic et de vous y connecter pour ajouter les titres à votre ludothèque dès le 13. À noter qu'il y a d'autres jeux gratuits en ce moment, soit Carcassonne et Ticket to Ride.

Pandemic avait également été annoncé comme jeu gratuit du 6 au 13 février, mais malheureusement, le jeu a été retiré du lot plus tôt cette semaine. Certains avancent que le Coronavirus pourrait être en cause, mais Epic n'a pas donné de détails.

Un représentant Epic a déclaré que Pandemic sera gratuit à un autre moment.