Star Wars: la franchise prendra une «pause» du cinéma pour se concentrer sur les séries télé, annonce Disney

Il faudra être patient avant de revoir un film de Star Wars au grand écran!

Pour les années à venir, c’est plutôt la télévision qui recevra sa part de nouvelles aventures inspirées par la galaxie lointaine, très lointaine, a confirmé le grand patron de Disney, Bob Iger, lors d’une conférence téléphonique, mardi.

Ce dernier a ainsi affirmé aux investisseurs que le studio prendrait «un peu une pause» au niveau des «sorties en salle» et se concentrerait, «à court terme», sur des projets télévisuels de Star Wars destinés à Disney+.

Selon Iger, il faudra donc attendre après les prochaines séries diffusées sur la plateforme payante de Disney avant d’avoir des nouvelles des prochains volets cinématographiques de la franchise.

En plus d’une deuxième saison de Mandalorian, et peut-être même d’un «spinoff» pour la série, rappelons qu’au moins deux autres projets estampillés Star Wars sont en chantier pour Disney+, respectivement inspirés de Rogue One et d’Obi-Wan Kenobi.

Quant au cinéma, on peut croire que la prochaine trilogie de films développée par le réalisateur de Last Jedi, Rian Johnson, est toujours dans les plans... mais visiblement pas dans un avenir rapproché.

Bref, Disney semble vraiment vouloir que vous vous abonniez à son service de diffusion en ligne!

