Joker: Joaquin Phoenix remporte l’Oscar du meilleur acteur

Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du Joker dans le film du même titre.

Phoenix partageait la catégorie avec Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time...in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) et Jonathan Pryce (The Two Popes).

Visiblement émotif, Phoenix est monté sur scène et a profité de sa tribune pour parler d'environnement et de la cancel culture, terminant son discours avec une citation de son frère, River Phoenix, qui est décédé en 1993.

Phoenix a gagné plusieurs prix pour son rôle du Joker, dont aux Baftas, aux Critic's Choice, aux Golden Globes et aux SAG Awards.

Joker a également gagné un prix pour sa trame sonore, créée par Hildur Guðnadóttir.

