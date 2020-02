Call of Duty: Modern Warfare ramène Rust, Ghost et beaucoup de nouveau contenu pour sa deuxième saison [VIDÉO]

Les amateurs un peu nostalgiques de Call of Duty seront gâtés, mardi, lors du lancement de la deuxième saison de Modern Warfare, qui apportera son lot de nouveaux éléments... et de vieux classiques!

Infinity Ward et Activision ont ainsi confirmé plusieurs rumeurs insistantes avec un billet de blogue et des publications sur leurs réseaux sociaux, lundi.

Dès le 11 février, cinq cartes supplémentaires seront donc ajoutées au titre en ligne, dont la populaire Rust, qui avait séduit bien des joueurs à l’époque de Modern Warfare 2.

De plus, le lancement de la deuxième saison du jeu marquera l’apparition de nouveaux modes de jeu multijoueur, dont Gunfight Tournaments, qui opposera des équipes de deux joueurs dans un grand tournoi éliminatoire, de même que des armes additionnelles (GRAU 5.56 et Striker 45).

Notons aussi qu’un autre élément bien connu de Modern Warfare 2, le fameux Simon «Ghost» Riley, sera de retour dès mardi dans la plus récente mouture de Call of Duty en tant qu’opérateur.

Un peu plus tard dans la saison, deux autres personnages, Talon et Mace, feront leur apparition dans le titre, tout comme d’autres modes de jeu, une carte de plus et une mystérieuse mitraillette.

Pour tous les détails sur le contenu qui sera ajouté à Modern Warfare au cours des prochaines semaines, vous pouvez consulter le site web d'Activision.

La saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare sera lancée le 11 février, dans quelques heures à peine, sur PS4, Xbox One et PC.

