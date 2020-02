Marvel: bien avant d’incarner Iron Man, Robert Downey Jr. rêvait de devenir Spider-Man

Êtes-vous capable d’imaginer Robert Downey Jr. enfiler le costume d’un justicier de Marvel autre que celui d'Iron Man? Force est d’admettre qu’après la fin de la saga des Avengers, c’est plutôt difficile!

Cela dit, bien longtemps avant de porter l’armure rouge et dorée, l’acteur rêvait de devenir un autre personnage de l’univers de Marvel.

Du moins, c’est ce que Downey Jr. a révélé lors d’une sympathique entrevue avec la chaîne britannique BBC Radio 1, repérée par IGN, où l’animateur Devin Griffin lui a posé des questions rédigées par des enfants (oui, oui).

Le jeune William, âgé de 10 ans, voulait ainsi savoir quel superhéros il aurait aimé devenir s’il n’avait pas incarné Iron Man. Ce à quoi le comédien a répondu Spider-Man!

«Je n’arrive pas à penser à un garçon américain qui ne s’est jamais imaginé devenir Spider-Man en grandissant», a-t-il mentionné candidement.

Cependant, Downey Jr. a ajouté qu’aujourd’hui, entre autres parce qu’il était un «fan de Jeremy Renner», il jetterait son dévolu sur Hawkeye. Intéressant!

De notre côté, on s’imagine bien l’acteur personnifier un Spider-Man un peu plus vieux et aigri par la vie, à la manière de Peter B. Parker dans Spider-Man: Into the Spider-Verse...

Qui sait, il y a peut-être là un bon potentiel!

Dans un autre ordre d’idées, l’ancien interprète d’Iron Man a également répondu lors de l’entretien à plusieurs autres questions d’une importance capitale.

Quel était son meilleur party d’anniversaire? (Son 50 e , dans un hangar à avions avec Duran Duran et Steely Dan.)

, dans un hangar à avions avec Duran Duran et Steely Dan.) A-t-il déjà uriné dans une piscine? (Oui.)

Possède-t-il une paire de sous-vêtements favorite? (Des boxers ornés... d’Iron Man.)

Chose certaine, on va beaucoup mieux dormir en sachant tout ça!

