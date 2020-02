Reggie avait seulement les consoles concurrentes à la GameCube quand il a commencé chez Nintendo

S’il y a bien un visage que l’on reconnaît dans l’industrie du gaming, c’est celui de Reggie Fils-Aimé. C’est souvent lui qui a dévoilé les projets de Nintendo lors d’événements de l’industrie, accompagné du bon Shigeru Miyamoto.

Les gamers ont connu Reggie comme directeur de Nintendo of America de 2006 à 2019, mais son aventure chez la compagnie a commencé en 2003 au département de marketing.

AFP

Mais, Fils-Aimé n’a pas toujours été un mordu de Nintendo; il n’avait même pas la console du moment lorsqu’il a envoyé son CV à la compagnie. Il avait plutôt une PS2 et une Xbox, les plus grandes rivales de la GameCube de Nintendo!

C’est dans une entrevue avec le podcast Present Value, reprise par plusieurs sites de nouvelles, que Fils-Aimé a partagé cette anecdote cocasse.

«Je connaissais Nintendo; je connaissais ses franchises. J’avais une SNES et une N64. J’avais aussi une PS2 et une Xbox chez moi. Mais, quand j’ai fait mon entrevue d’embauche, je n’avais pas la GameCube. En tant que consommateur, je voyais les problèmes et les opportunités. Je pouvais sentir où il y avait des besoins, non seulement en vente, mais aussi du point de vue marketing; le rôle pour lequel j’ai été engagé ».

Bref, son corps était prêt.



Fils-Aimé a quitté Nintendo en 2019. C’est Doug Bowser, oui oui, qui le succède.