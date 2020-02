10 jeux vidéo qui sont de vrais plaisirs coupables

Les jeux qui sont de vrais plaisirs coupables varient d'un gamer à l'autre. C'est un peu selon les goûts, et selon notre entourage. Ça peut être gênant d'admettre qu'on adore Viva Pinata devant nos amis mordus de FPS.

Un plaisir coupable gaming peut aussi être un jeu qui a bouffé trop d'heures dans notre vie. 500 heures dans un seul jeu, ça peut faire réagir!

La liste suivante comprend des jeux que la gang de Pèse sur start est parfois gênée d'aimer. Mais, dans le fond, on n'a pas à se sentir coupable. Si on aime un jeu, tant mieux! On l'assume! C'est plus une façon de parler que de juger. Aimez ce que vous voulez, et tout le monde aura du fun.





1. La série The Sims

EA

Jouer Dieu et contrôler des vies virtuelles quand on devrait plutôt faire notre vraie vaisselle et notre vrai ménage? Check!

Même si on engueule souvent EA pour ses microtransactions, on a vraiment contribué à son succès en achetant tous les packs dispendieux de la série The Sims depuis maintenant 20 ans.

On n’ose même pas calculer exactement combien d'argent on a dépensé sur ce jeu...





2. Minecraft

Microsoft

On adore Minecraft, même si nos cousins de 9 ans y jouent aussi.

Comme plusieurs jeux qui se retrouveront dans cette liste, Minecraft demande beaucoup d'heures de gaming. Ce n'est pas vraiment un jeu où l'on peut jouer un 20 minutes ici et là.

Les heures qu'on passe à construire (ou à détruire) des trucs dans Minecraft sont reposantes, en tout cas. C'est un jeu qui nous aide à décrocher, sans demander trop de concentration.





3. Les jeux Lego

Lucasfilm

De l'extérieur, les nombreuses séries de jeux Lego peuvent être perçues comme des «passes de cash». C'est probablement vrai. Si seulement les jeux Lego n'étaient pas si amusants!

Que ce soit seul ou en coop, les jeux Lego de Star Wars, Indiana Jones et Harry Potter sont carrément impossibles à ne pas aimer si vous avez aimé les films.





4. Truck Simulator (et cie)

Steam

Les habitués de Pèse sur start reconnaîtront la coupable ici! Mais, on a également constaté que beaucoup de nos lecteurs sont accros à Truck Simulator et à d'autres jeux du même genre.

Les jeux comme Truck et Farming Simulator nous permettent de nous relaxer un peu. En jouant, on peut écouter des balados ou de la musique, tout en terminant des tâches qui peuvent sembler bien simples.

Ce n'est pas pour rien que plusieurs personnes aiment prendre la route, sans destination, pour se vider la tête un peu. Truck Simulator nous permet de faire ça, sans devoir trop nous concentrer sur la route. On suggère fortement d'y jouer avec un volant, parce que conduire un camion avec WASD, c'est pas évident.



5. Les jeux mobiles au modèle Candy Crush

Capture d'écran

Candy Crush a connu un succès monstre. Même nos tantes y jouaient sur leur iPad!

Nous n'avons pas été épargnés par la folie des jeux mobiles remplis de pubs et de paywalls. On joue aux toilettes, dans le métro ou en attendant l'autobus.

Les palmarès des jeux mobiles les plus populaires changent chaque semaine, alors il y a beaucoup de choix! On essaie cependant de résister aux microtransactions...





6. Pokémon GO

Niantic

Pokémon GO ne fait peut-être plus les manchettes, mais le jeu demeure très populaire.

On voit encore des gangs de joueurs qui se rassemblent pour des raids. Il y a même eu un événement à Montréal cet été et plusieurs de nos lecteurs y étaient.

C'est pas fini pour Pokémon GO!





7. Animal Crossing, Stardew Valley

Nintendo

Un peu comme les Sims, les jeux Stardew Valley et Animal Crossing vous mettent dans la peau d'un personnage qui fait tout simplement vivre sa vie virtuelle.

Mais on adore passer des heures à construire un village ou à gérer notre ferme. C'est reposant, léger et positif comme expérience. On attend avec impatience le prochain Animal Crossing!





8. Burnout

Les jeux Burnout sont un peu comme les films Fast and Furious: l'histoire n’est pas importante, on veut juste une bonne dose d'action un peu niaiseuse.

Notre mode préféré est celui où le seul objectif est de faire le plus de dommage possible avec notre voiture qui roule à toute vitesse pour ensuite exploser.





9. Dead or Alive Xtreme Fortune

Capture d'écran

Il est un peu gênant d'admettre qu’on est bons à Butt Battle; un combat où une demoiselle donne des coups de fesses dans l'espoir de faire tomber son adversaire dans l'eau.

Il y a aussi de l'escalade et du volleyball, mais on sait pertinemment que le jeu a été créé pour que les joueurs puissent admirer les personnages. Mais pourquoi le jeu est-il si divertissant?





10. Just Dance et Guitar Hero

Capture d'écran

Les jeux de musique comme Just Dance et Guitar Hero sont parfaits pour une soirée en gang. Certes, il y a des champions du genre, mais on aime pouvoir s'amuser sans être nécessairement doués.

Qui n'a jamais joué Reptilia du groupe The Strokes?