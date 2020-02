10 séries à «binger» sur Prime Video

Vous avez fait le tour de Disney+ et Netflix? N’oubliez pas Prime Video!

Dans cette liste, on propose des séries originales de Prime, mais aussi des classiques qu'on est heureuses de revisiter. À noter qu'on s'inspire de la version canadienne de la plateforme. C’est bon quand même.

Mr. Robot

4 saisons

Si vous n'avez pas regardé la série Mr. Robot, fermez cet article (on vous pardonne) et allez la regarder tout de suite!

Hacking, surveillance, gouvernement et corruption sont au menu. Évidemment, on évite les divulgâcheurs, alors on ne donne pas plus de détails!

The Expanse

4 saisons

On adore une histoire de comeback! Après avoir été annulée sur Syfy, la série The Expanse s'est retrouvée sur Prime avec une 4e saison.

L'histoire se déroule dans le futur où le système solaire a été colonisé. Imaginez un peu de la politique sci-fi avec de l'action avec des personnages complexes. C'est un beau concept!

The Boys

1 saison

Les films de superhéros sont méga populaires, mais elles sont aussi un peu « bonbon ». Après tout, ceux-ci doivent être accessibles à un grand public.

The Boys est un peu l'anti-MCU; elle est sombre, irrévérencieuse et plutôt violente. Basée sur un comic du même nom, la série démontre qu'un monde où il y a des superhéros assoiffés de pouvoir n'est peut-être pas idéal.

Fleabag

2 saisons

Notre collègue André est accro à cette série, voici ce qu'il avait à dire:

« Hype » oblige, je boudais tout d'abord la série, me disant que ça ne pourrait égaler l'emballement autour. Et pourtant! À mi-chemin entre la série coup-de-poing Girls, le second degré de Deadpool et l'humour carburant aux malaises à la The Office, Fleabag aborde les tribulations d'une jeune femme un brin «bordélique». Plus qu'une série de blagues sur les malaises de la vie de célibataire et des «joies» de la vie de famille, une intrigue quand même sombre parcourt la première saison et fait en sorte qu'on veut se la claquer au complet.

Évidemment, une telle prémisse s'essouffle rapidement et c'est justement pourquoi Phoebe Waller-Bridge (vedette et auteure de la série) nous amène ailleurs lors de la seconde saison. Les fans de la série Sherlock y retrouveront d'ailleurs Andrew Scott.

Le scénario est incroyable, les répliques cinglantes et les personnages sont aussi attachants que repoussants. De la très grande télé, bref.

Supernatural

15 saisons

La série fantastique du CW est disponible au complet sur Prime! C'est un peu quétaine, mais il faut s'y attendre quand il est question de démons, vampires et fantômes.

On aime ça, le quétaine.

Preacher

4 saisons

Si vous avez aimé la série de comics Preacher, vous allez soit adorer ou détester la télésérie AMC.

Preacher raconte l'histoire d'un prêtre un peu tout croche qui devient possédé par une entité divine lui donnant des pouvoirs. C'est violent, sombre et rempli de drame.

Parks and Recreation

7 saisons

Vous avez terminé The Office (plus d'une fois) et vous cherchez une expérience semblable? Parks and Rec est une série incontournable pour les fans d'humour absurde!

Amy Poehler y incarne le rôle de Leslie Knope, employée de la ville de Pawnee qui, contrairement à ses collègues, déborde de passion. Elle est si attachante; vous risquez d'être inspiré par son personnage. La série parfaite à regarder le soir pour décrocher après une journée au boulot!



Goliath

3 saisons

Vous attendez la prochaine saison de Better Call Saul? Le drame judiciaire Goliath vous tiendra occupé.

Billy Bob Thornton, qui a gagné un Golden Globe pour son rôle, incarne Billy McBride, un avocat disgracié, qui devra affronter ses anciens partenaires.

The Marvelous Mrs. Maisel

3 saisons

Cette série qui se déroule dans les années 50 raconte l'histoire de Midge Maisel, mère au foyer qui découvre qu'elle a un talent naturel en humour et stand up. C'est hilarant, enthousiaste et rapide (à la Gilmore Girls).

The Marvelous Mrs. Maisel est l'une des séries les plus encensées d'Amazon Prime et vaut totalement le détour.

Good Omens

6 épisodes

Qu'est-ce qui se passe quand un ange (Michael Sheen) et un démon (David Tennant) doivent s'unir dans un but commun? Eh bien, c'est le bordel.

La série Good Omens est une adaptation d'un roman scénarisée par nul autre que Neil Gaiman, qui est également l'un des auteurs du livre.

En plus d'avoir David Tennant en tête d'affiche, la série met en vedette John Hamm, Frances McDormand et même Nick Offerman. Avec seulement 6 épisodes, elle se binge très bien!

