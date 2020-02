Rétrocompatibilité: la PS5 et la Xbox Series X joueront presque tous les titres de la génération précédente, selon le PDG d’Ubisoft

On le sait depuis un moment, la PS5 et la Xbox Series X seront rétrocompatibles avec les jeux de la génération précédente. Par contre, une question de taille réside... À quel point le seront-elles?

Si on en croit le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, les fans PlayStation et Xbox peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Dans une conférence téléphonique avec les investisseurs de l’entreprise, le dirigeant français a ainsi révélé que les prochaines boîtes de Sony et Microsoft joueraient «presque tout le catalogue des consoles précédentes».

Comme l’a rapporté GamesRadar, Guillemot a ensuite souligné le potentiel de cette rétrocompatibilité élargie, affirmant que celle-ci «aidera les consoles d’ancienne génération à conserver leur place sur le marché pour les années à venir».

Certes, cette déclaration ne vient pas d’une source «officielle» chez Sony ou Microsoft, mais le PDG d’Ubisoft étant un pilier de l’industrie depuis plusieurs décennies, il y a fort à parier que ce dernier a accès à des informations que le commun des mortels n’a pas!

Notons que du côté de Xbox, le grand patron Phil Spencer a souligné lors d’une entrevue au podcast Gamertag Radio, relatée par GameSpot, qu’une «tonne de jeux» était déjà rétrocompatible avec la Xbox Series X, alors qu’il testait lui-même la nouvelle console chez lui.

Ce dernier a cependant mentionné qu’étant donné que la plateforme était encore en développement, il restait du travail à effectuer de ce côté.

Cela dit, tout ceci est de bien bon augure pour les joueurs chez Sony et Microsoft, qui devraient profiter d’un passage beaucoup plus facile (et agréable) vers la prochaine génération de consoles.

