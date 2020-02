Pokémon Home est maintenant disponible et offre des cadeaux aux joueurs

Quelques semaines après son annonce, le service en ligne Pokémon Home, qui permet d’entreposer et de transférer d’un titre à l’autre ses petits monstres, est maintenant disponible sur Switch, iOS et Android.

Fait intéressant, les joueurs qui installeront l’application sur la Switch obtiendront un Pikachu en s’inscrivant, tandis que la version mobile permettra d’ajouter gratuitement à sa collection un des Pokémon partants de la région de Kanto, soit Bulbasaur, Squirtle ou Charmander.

Image courtoisie Nintendo

Plus précisément, Pokémon Home offrira aux fans de la série d’y importer les créatures capturées dans Pokémon Sword et Shield, Pokémon Let’s Go et Pokémon Go, de même que celles entreposées dans la Pokémon Bank.

Image courtoisie Nintendo

Les monstres de poche déposés dans Pokémon Home pourront notamment être échangés, alors que certains d’entre eux (plus exactement ces 35 espèces pour le moment) pourront être ajoutés à Pokémon Sword et Shield.

Image courtoisie Nintendo

Notons que la version gratuite de Pokémon Home permet d’entreposer 30 Pokémon. Pour porter cette limite à 6 000 créatures (tout un bond...), il faudra payer un abonnement premium, soit pour un (2,99$), trois (4,99$) ou douze mois (15,99$).

Ceci étant dit, si une chose est certaine avec l’arrivée de Pokémon Home, c’est que Professeur Oak vit en ce moment une sacrée crise de la soixantaine.

Capture d'écran Pokémon Home

En tout cas.

À écouter Le plus récent épisode de notre podcast! On a votre attention? Vous voulez vous abonner à notre podcast? Ça tombe bien, nous sommes notamment sur... Qub

Apple

Spotify

Stitcher

et Tune In

À regarder