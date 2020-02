Prince of Persia est de retour... dans un jeu d’évasion VR qui pourra être essayé au Québec

Avis aux fans, Ubisoft dépoussiérera prochainement la franchise de Prince of Persia... d’une certaine façon!

De ce fait, la série servira de toile de fond pour un nouveau jeu d’évasion en réalité virtuelle que l’éditeur français proposera un peu partout dans le monde, incluant ici au Québec.

Intitulée Prince of Persia: The Dagger Of Time, l’expérience VR placera entre deux et quatre joueurs dans l’ambiance de la franchise, où l’équipe de participants devra contrôler le temps à l’aide de la dague titulaire et résoudre des énigmes afin de faire échouer les plans des forces du mal.

Attention par contre, l’escape game ne sera pas disponible à la maison sur les plateformes habituelles de réalité virtuelle. Il faudra visiter l’un des établissements désignés par Ubisoft pour offrir l’expérience.

À l’heure actuelle au Québec, Prince of Persia: The Dagger Of Time pourra être essayé «très bientôt» dans la région de Montréal chez Vortex Escape Room & VR, A/Maze et Escaparium Laval, de même qu’à Sherbrooke du côté de La Zone Plus.

Maintenant, il faudra voir si d’autres établissements se joindront éventuellement au bal.

Notons qu’il s’agit du troisième jeu d’évasion du genre proposé par Ubisoft, après deux autres tirés de l’univers d’Assassin’s Creed.

