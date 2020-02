Project xCloud de Microsoft est maintenant sur iOS

Les testeurs de Project xCloud pourront enfin essayer le service de Microsoft sur les appareils iPhone et iPad. L’aperçu était accessible que sur Android auparavant.

La bêta se fait via le service TestFlight d’Apple, confirme The Verge, et est réservée à une liste de gameurs approuvés par Microsoft. Il faut répondre à quelques exigences pour y participer:

Avoir un compte Microsoft associé à un gamertag Xbox;

Avoir un iPhone ou iPad avec (au minimum) iOS 13.0 avec Bluetooth 4.0;

Manette Xbox One Bluetooth, sans fil;

Accès Wi-Fi ou data qui soutient 10Mbps de bande passante (en aval).

xCloud pourrait être un peu différent sur iOS que sur Android, cependant. « Pour se conformer aux politiques de l’App Store, l’expérience de l’aperçu sur iOS peut sembler différente à celle de l’aperçu sur Android », a déclaré Larry Hryb (Major Nelson) de Microsoft. Il n’est pas rare que les devs expriment un sentiment semblable vis-à-vis les politiques strictes d’Apple.

La mauvaise nouvelle est que seule la collection Master Chief de Halo sera accessible aux testeurs iOS. Pour le moment, du moins.