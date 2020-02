Star Wars: le tournage de la série inspirée de Rogue One commencerait cette année, selon Diego Luna

D’abord prévu pour 2019, puis repoussé à plus tard, le tournage de la série inspirée par Rogue One: A Star Wars Story démarrerait finalement cette année, a fait savoir l’acteur Diego Luna.

Celui qui reprendra son rôle de Cassian Andor a annoncé le tout lors d’une entrevue avec Entertainment Tonight, mardi.

«Oui, on le fait cette année. Ça se passe et je m’y prépare», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il en savait que «très peu» au sujet de la série qui paraîtra sur Disney+.

Celle-ci prendra place avant les événements du (très bon) film Rogue One, paru en 2016, et racontera la fondation de la Rebellion, quelque part entre les troisième et quatrième volets de la saga principale de Star Wars.

«C’est vraiment cool de raconter une histoire quand tu connais déjà la fin [...] Ce n’est pas la façon typique d’approcher une histoire. C’est comment les choses arrivent, ce qui, en fait, est pareil comme dans Rogue One», a expliqué Luna.

On ne sait toutefois pas quand la série sortira sur la plateforme de diffusion en ligne de Disney.

D’ici là, on pourra patienter avec la deuxième saison de Mandalorian et le retour du bien aimé Enfant vert en octobre prochain.

À écouter Le plus récent épisode de notre podcast! On a votre attention? Vous voulez vous abonner à notre podcast? Ça tombe bien, nous sommes notamment sur... Qub

Apple

Spotify

Stitcher

et Tune In

À regarder