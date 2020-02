Gameloft Montréal dévoile le jeu Overdrive City

Gameloft Montréal a dévoilé son nouveau jeu mobile intitulé Overdrive City, un titre pour les mordus de voitures.

Overdrive City rassemble les styles city-builder et course en un jeu, utilisant des marques populaires sous licence. On y retrouve des voitures emblématiques comme la Porsche 911 GTS, la 1967 Ford Shelby GT500 et plusieurs autres.

Les joueurs pourront y remplir des contrats de réparation, exporter des cargaisons et piloter les voitures de leur collection tout en bâtissant un empire automobile.



Bande-annonce



Les couleurs du jeu sont fidèles au style des jeux mobiles, proposant une palette de couleurs plus contrastée et saturée qu'un jeu de console. Ça fait de belles voitures!

«Étant donné notre portfolio établi de jeux de voitures célèbres, nous sommes fiers de décliner ce thème dans le genre construction de ville pour une expérience inédite», a déclaré Thomas Aurick, vice-président à la création chez Gameloft. «Notre studio de Gameloft Montréal se réjouit de fournir une option aux joueurs en quête de nouvelles façons de cultiver leur passion pour les voitures, et de proposer un moyen amusant de rejoindre la communauté florissante de fans de voitures de Gameloft.»

Un pack de lancement est offert jusqu'au 22 février, offrant des goodies pour commencer le jeu.

Disponible sur iOS, Android et bientôt Microsoft.