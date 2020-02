House Flipper sortira sur PS4 et Xbox One

Avant de demander «pourquoi vous parlez d'un simulateur de ménage?», permettez-moi de vous rappeler que l'excellent House Flipper est un best-seller de Steam. Y'a pas juste moi qui suis accro, ok

Passons aux choses sérieuses: House Flipper débarque sur consoles après avoir été plus d'un an sur Windows et Mac.

Bande-annonce House Flipper sur consoles



Ne soyez pas surpris du succès du jeu développé par Empyrean. En tant que millénariaux, on n'aura jamais de maison, alors on fait semblant avec House Flipper. Ça fait changement du 4 1/2 de Rosemont! Évidemment, on blague ici. Le jeu est tout simplement amusant, et a été boosté par des vidéos virales.

House Flipper sera sur PS4 le 25 février et sur Xbox One le 26 février.