Mark Hamill fera la voix de Skeletor dans une série de Masters of the Universe

Baptisée Masters of the Universe: Revelation, la minisérie animée racontera les aventures inédites de Musclor contre Skeletor, a annoncé Netflix. Deux anciens acteurs de Game of Thrones feront partie de la distribution vocale aux côtés des interprètes de Luke Skywalker et de la célèbre tueuse de vampires Buffy.

Pour sa prochaine série d’animation, Netflix a mis le paquet. Le géant américain est parvenu à réunir Mark Hamill (Star Wars), Lena Headey (Game of Thrones) et Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) pour la distribution vocale de Masters of the Universe: Revelation.

Masters of the Universe: Revelation est l'adaptation des aventures de He-Man, Skeletor, Evil-Lyn et cie.

Mandatory Credit: Ivan Nikolov/WENN.com SARAH MICHELLE GELLAR

L’interprète de Luke Skywalker prêtera sa voix au méchant Skeletor, Lena Headey, alias Cersei Lannister de Game of Thrones, continuera dans les rôles de méchantes avec le personnage d’Evil-Lyn.

Chris Wood (Supergirl) empruntera les muscles du Prince Adam alias Musclor. Sarah Michelle Gellar sera quant à elle Teela, capitaine de la garde royale protégeant le Prince Adam. Liam Cunningham (Game of Thrones) incarnera le personnage du Maître d’armes.

WENN.com Lena Headey

Le préféré des punks Henry Rollins fera également partie de la distribution, donnant la voix au personnage de Tri-Klops.

AFP Henry Rollins

À la tête de ce projet, Kevin Smith prendra la place de showrunner et de producteur exécutif aux côtés d’Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) et Rob David (He-Man and the Masters of the Universe).

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été annoncée par Netflix. D’après IMDb, la série pourrait comporter six épisodes.