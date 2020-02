10 créations époustouflantes dans Dreams

Comment définir Dreams de Media Molecule? Ce n’est pas vraiment un jeu, mais un peu, quand même. Ce n'est pas juste un moteur, c'est bien plus. En gros, c'est un toolkit qui permet aux «joueurs» de créer leurs propres tableaux ou de jouer aux créations des autres.

Mais il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des clips, des animations, des histoires. Tout semble possible si on a une imagination vive.

J'ai Dreams entre les mains depuis plusieurs jours et je suis émerveillée par le contenu créé par les utilisateurs. J'ai fait un petit tour du jeu pour vous dénicher 10 créations qui sont carrément époustouflantes. Je dis «un petit tour», car il y a certainement d'autres perles à découvrir.

Pour cet article, on vous donne une liste de créations qui se basent sur des jeux ou des oeuvres populaires. On fera une autre liste pour les créations originales!

P.T.

Par: lewisc729

Rien au monde ne me donnerait envie de revivre P.T., ou le «playable teaser» de Silent Hills. Et pourtant, cette création Dreams est si fidèle que je me suis sentie replongée dans la terreur du couloir de P.T. Les murs, les pas, les ombrages... tout est là.

Star Wars: Episode IV - A New Hope

Par: DrJones20

Ce clip de Star Wars: A New Hope est peut-être court, mais il est impressionnant. On aime particulièrement R2D2!

Cuphead - Dreams Edition!

Par: MagneticPoleCat

Cette version 3D du jeu Cuphead semble encore plus difficile que l'originale. Le design des personnages est bien réussi, mais les contrôles sont un peu durs. C'est quand même du beau travail.

Pas mon meilleur screenshot, je sais.



Stardew Valley 3D

Par: cTooshi

Tooshi a construit une version 3D de Pelican Town, l'adorable village de Stardew Valley. Il a pensé à tout! La musique, les décors, les personnages et j'en passe.

Le créateur a également partagé des vidéos sur YouTube où l'on peut le voir travailler sur son magnifique projet. 10/10.



Starry Night

Par: TheOneironaut

Les amateurs d'art reconnaîtront ici l'œuvre de Van Gogh! Dans cette interprétation de Starry Night, on boit un peu d'absinthe et le ciel de nuit se transforme en œuvre d'art. C'est pas mal tout, mais c'est vraiment bien fait!

J'aurais mis une version de la chanson Vincent de Don McLean personnellement, mais bon, je suis une nerd.

Kokiri Forest

Par: bat-19

Je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu fait le saut en voyant l'allure de Link dans cette interprétation de Kokiri Forest (Zelda). Ce n’est pas le Link le plus cute de la planète, mais en somme, ce tableau est extraordinaire. Et il y a la musique!

Fallout 4: Dreams Edition

Par: Robo_Killer_v2

Six quêtes attendent les joueurs dans cette interprétation de Fallout 4, qui est l'une des créations les plus populaires de Dreams. C'est tellement bien fait, c'est presque décourageant. J'espère que Robo_Killer_v2 ne verra pas mes créations...



Littlebigplanet: sackboy's adventure

Par: LittleBigField

Pour rendre hommage à Media Molecule, quelqu'un a conçu un jeu de LittleBigPlanet qui est franchement réussi! On dirait presque le même titre.

J'ai eu quelques problèmes avec les contrôles, mais, sinon, côté look, c'est du beau travail. LittleBigField compte ajouter des niveaux, alors on va certainement suivre son projet!

Old Western Mountain Town

Par: Kevinkiller1

Même s'il n'a pas le nom du jeu dans son titre, Old Western Mountain Town s'inspire clairement de Red Dead Redemption. Le jeu est limité, mais son créateur a mis beaucoup de travail dans le design.

Lara's Mini-Adventure

Par: Cyberpunk-JC

Cette création inspirée de Tomb Raider de Cyberpunk-JC est l'une des plus jouables de la liste. Les contrôles sont assez bons et les sauts sont un peu plus précis que d'autres jeux. On attend impatiemment d'autres niveaux!



Difficile de ne pas s'inquiéter sur les droits d'auteur avec les créations Dreams. Après tout, les mondes suggérés par Media Molecule sont des créations originales; on sent qu'il y a peut-être un malaise de leur part de suggérer des œuvres inspirées de franchises établies. On espère que les marques populaires verront ces créations comme des hommages.

Dreams est disponible au coût de 49,99 $ sur le PlayStation Store. Une copie a été fournie à Pèse sur Start par Sony Interactive Entertainment Canada.

