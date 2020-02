Call of Duty: le mode «battle royale» de Modern Warfare disponible gratuitement dès mars?

Véritable secret de polichinelle depuis quelques jours, le mode «battle royale» de Call of Duty: Modern Warfare arriverait finalement en ligne plus tôt que tard, soit en mars, indiquent différentes sources.

Selon des informations colligées par Video Games Chronicle, le nouveau volet multijoueur débarquerait ainsi sur PS4, Xbox One et PC au début du mois prochain, possiblement le mardi 10 mars.

Il serait même aussi disponible dans une version gratuite, indépendante de Modern Warfare, à la façon de Fortnite ou Apex Legends.

Supposément intitulé Warzone, le «battle royale» permettrait en ce sens d’attirer de nouveaux joueurs dans l’écosystème de Call of Duty, tout en fournissant une façon supplémentaire à Activision de monétiser la série, grâce entre autres à du contenu esthétique payant.

Toujours d’après VGC, une campagne de promotion pour le titre en ligne pourrait débuter dès cette semaine, alors que des créateurs de contenu seraient invités à essayer la nouvelle aventure.

Entre temps, Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC. La saison deux du titre vient d'ailleurs tout juste d’être lancée, proposant de vieux classiques aux fans de la série.

