John Krasinski «adorerait» jouer dans une franchise de Marvel au cinéma

John Krasinski «adorerait» jouer Mister Fantastic dans un possible reboot des 4 Fantastiques. Du moins, c’est ce qu’il a affirmé en entrevue à la publication Total Film.

L’acteur de 40 ans avait vu le rôle de Captain America lui échapper au profit de Chris Evans en 2010, mais le comédien et réalisateur ne perd pas espoir de tourner un jour pour le Marvel Cinematic Universe.

Il avait précédemment exprimé son désir de jouer le scientifique Reed Richards, qui se transforme en Mister Fantastic après avoir été exposé à des radiations cosmiques, voilà déjà deux ans, et il a réitéré son envie.

«J’adorerais être dans l’univers Marvel. J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais aussi très bien faits. Et, bien sûr, j’ai beaucoup d’amis dans ces films. Je ne sais pas ce que pense Marvel, mais s’ils pensent à moi pour Mister Fantastic, qu’ils continuent, car j’adorerais», a-t-il expliqué à Total Film.

Cependant, la vedette, qui a fait ses débuts derrière la caméra avec l’acclamé A Quiet Place, ne songe pas à réaliser un jour un Marvel.

«En réaliser un? Oh non, je ne pense pas être le gars pour ça. Jouer dedans, par contre, serait chouette», a ajouté celui qui interprétait Jim Halpert dans The Office.

Aucun reboot de la franchise des 4 Fantastiques n’a été annoncé officiellement, mais les rumeurs courent depuis le rachat par Disney de la 20th Century Fox.

