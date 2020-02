The Witcher 3: une mise à jour permet d’importer sa sauvegarde PC sur la version Switch (et vice versa)

Bonne nouvelle pour ceux qui ont investi de nombreuses heures dans la version PC de Witcher 3: Wild Hunt et rêvaient d’amener leur Geralt surpuissant sur la route: on peut désormais importer sa sauvegarde Steam ou GOG dans la mouture Switch du jeu!

C’est dans une mise à jour du titre déployée ce mardi pour la console de Nintendo que CD Projekt Red a ajouté la fonction, a confirmé le studio dans un billet de blogue.

La version 3.6 ajoute également au jeu la navigation tactile du tableau de bord, des menus et des joutes de Gwent, de même que plus d’options graphiques et davantage de traductions.

Selon Kotaku, il serait également possible de transférer sa partie Switch vers la version PC. Bon à savoir!

Pour le moment, on ne peut toutefois pas utiliser de sauvegardes PS4 ou Xbox One, a indiqué le développeur. Quoique ça viendra peut-être un jour... qui sait!

Rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur la Switch depuis le 15 octobre dernier.

