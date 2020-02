11 activités ludiques à faire au Festival Montréal joue

Pour sa 8e édition, le Festival Montréal joue transforme la ville en un énorme terrain de jeu dans lequel vous êtes le héros! C’est le temps d’aller vous amuser et de mettre un peu de bonheur aux journées froides, que ce soit en famille ou entre amis.

Le festival se déroulera du 22 février au 8 mars et proposera plus de 300 activités gratuites à travers la ville! Avec une programmation variée et offerte dans les 45 bibliothèques et d'autres nombreux endroits à Montréal, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

De plus, le 29 février se déroulera la Nuit Blanche de Montréal, et Montréal Joue proposera quelques activités spéciales pour souligner l’occasion.

Nous avons nous-mêmes exploré la programmation et avons ressorti quelques activités qui pourraient vous plaire! Nous vous invitons à consulter la programmation du festival ainsi que celles des bibliothèques pour plus d’activités pour toute la famille.

24 février de 9h à 17h: Journée professionnelle sur le jeu

Courtoisie/Journée professionnelle sur le jeu

Auditorium de la Grande Bibliothèque

Inscription requise

Pour la deuxième édition de cette Journée professionnelle, Montréal joue vous invite à réfléchir sur l'immersion du gaming avec des conférences, discussions et ateliers donnés par des chercheurs, formateurs, enseignants, étudiants et praticiens du jeu. — Inscription requise.

29 février à partir de midi: La Chasse aux trésors VIRIDIS

Salle M.450 à la Grande Bibliothèque

Inscription requise — Pour tous, de midi à 16h; 18 ans et plus, de 19h à 23h.

Trêve de plaisanterie, la chasse au trésor VIRIDIS se joue en groupe, dehors dans le Quartier Latin, avec une attitude ludique et une bonne dose de sens de l’humour, vous l’aurez compris.

29 février de 20h à 0h : Danse sur le parvis

courtoisie/Montréal joue/caroline perron

Parvis de la Grande Bibliothèque

Réchauffez-vous en dansant sur les chorégraphies du jeu Just Dance projetées sur un écran. En collaboration avec Montréal joue, Meltdown et Montréal Gaymers.

29 février de 20h à 0h : On joue!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Salle M.425 à la Grande Bibliothèque

Entrée libre

Jouez à des jeux exclusifs et loufoques pour tous les goûts! Parcourez un musée interactif du jeu vidéo qui vous initiera à la robotique et vous fera découvrir les dessous du jeu. En collaboration avec Montréal joue et Gros joueurs.

29 février de 22h30 à 0h30 : Sports électroniques

courtoisie/montréal joue/caroline perron

Auditorium de la Grande Bibliothèque

Entrée libre

Participez à une compétition amicale de jeux vidéo. Sur écran géant, vous pourrez vous mesurer aux autres festivaliers et montrer ce que vous savez faire avec une manette! En collaboration avec Montréal joue et Meltdown.

1er au 7 mars : Tout Maisonneuve joue à Montréal joue!

Bibliothèque Maisonneuve

Entrée libre — Pour toute la famille.

Venez à la bibliothèque jouer à des jeux de société, réaliser des sudokus géants, des casse-têtes et des constructions en briques LEGO.

1er mars à 14h : Jeu d’évasion sur table

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Entrée libre — 10 à 14 ans.

Participez à des jeux d’évasion et relevez des défis de taille. En collaboration avec Gros joueurs.

2 mars à 16h : Château aventure : une histoire dont vous êtes le héros

Bibliothèque interculturelle

Entrée libre — 7 à 13 ans.

Partez à l'aventure en participant à une activité de simulation! Un animateur dynamique vous guidera dans une histoire rocambolesque où vos choix ont un impact. La fin sera-t-elle heureuse ou mortelle?

3 mars de 14h à 17h: Initiation aux sports électroniques

Bibliothèque Mordecai-Richler

Inscription requise — 10 ans et plus.

Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros avec la console Nintendo Switch et sensibilisation à la cybercitoyenneté. Avec Académie Esports de Montréal.

4 mars de 13h30 à 15h30: Atelier de réalité virtuelle avec A-Frame

Courtoisie/Bibliothèques de Montréal

Bibliothèque de La Petite-Patrie

Inscription requise — 13 à 17 ans.

La réalité virtuelle constitue un nouveau moyen d'expression artistique, que ce soit dans les jeux vidéo ou films d’animation. Faites l’expérience de création d’un monde en réalité virtuelle et de modélisation 3D avec l’outil A-Frame. Atelier animé par Canada en programmation.

5 mars de 14h à 15h30 : Atelier «Makey Makey»

Courtoisie/Bibliothèques de Montréal

Bibliothèque Jean-Corbeil

Inscription requise — 8 ans et plus.

Avec les dispositifs Makey Makey, vous allez vous amuser à créer des commandes de jeux vidéo complètement folles : pourquoi pas avec des bananes ou bien de la pâte à modeler ? Un peu d’imagination, et le tour sera joué !