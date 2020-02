Oups: le réalisateur du film Borderlands a été dévoilé par erreur

Le big boss de Gearbox, Randy Pitchford semble, avoir fait une petite gaffe, hier, en dévoilant l'identité du réalisateur du film de Borderlands.

Dans un tweet publié hier en après-midi, Pitchford dévoile que le film, basé sur la série gaming, serait réalisé par le maître du gore Eli Roth, en collaboration avec Lionsgate et Arad Productions.

Randy Pitchford, via Kotaku

Eli Roth est connu pour ses films plutôt gore, tels que The Green Inferno, Hostel et Cabin Fever. On s'attend à beaucoup de sang pour l'adaptation de Borderlands au grand écran.

Le tweet a rapidement été retiré, mais quelqu'un chez Kotaku a eu le temps de prendre une capture d'écran. On salue sa rapidité!

Le film Borderlands a été annoncé il y a déjà près de 5 ans, mais peu de détails avaient été dévoilés. On a même longtemps pensé que le projet était mort.

Chose certaine, on en saura plus le 27 février lors du dévoilement à PAX East.

