[QUIZ] Connaissez-vous bien vos épidémies et virus de jeux vidéo?

Question #2

Nous sommes en 2013 et une mystérieuse infection se propage à travers le monde. Une fois atteints, les humains se transforment en d’agressives créatures qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus aveugles et féroces. Quel élément est responsable de cette pandémie dans The Last of Us? (INDICE: ce n'est pas un virus!)