Sauve tes cennes: des trouvailles à petits prix

Jouer au rabais

54% de rabais - 36,80$ (Epic Games/Windows)

Sorti en octobre 2019, ce RPG de science-fiction a reçu d’excellentes critiques de la part du public et des médias. Se déroulant dans un futur alternatif, The Outer Worlds amène les joueurs au centre d’une conspiration menaçant une colonie terrienne isolée dans les confins de la galaxie. Un DLC a d’ailleurs été annoncé pour 2020, prolongeant l'histoire.

54% de rabais - 36,34$ (PC)

Contrairement au jeu précédent, l’histoire de Borderlands 3 se déroule sur plusieurs planètes. Le jeu s'articule autour des jumeaux Troy et Tyreen Calypso et leur culte des Enfants de l’Arche. Les joueurs auront notamment des quêtes à accomplir pour découvrir de nouveaux indices sur l’intrigue et débloquer de l’équipement supplémentaire. Le jeu très attendu, paru en septembre 2019, a reçu de très bonnes critiques. Deux DLC sont d’ailleurs déjà disponibles pour plus de contenu.

16,99$ (Windows/Mac)

Vous vous cherchez un jeu niaiseux et des fous rires garantis? Human Fall Flat est un puzzle d’exploration basé sur des physiques molles (oui, oui). Jouez seul ou à plusieurs, mais gare à vous, car en mode multijoueurs, vos amis peuvent rapidement devenir les plus grands obstacles de votre vie.

95% de rabais - 3,99$ (Xbox One) - Aussi en rabais sur uPlay, Epic Games Store et Playstation Store

Ce jeu de tir tactique en ligne se déroule à Washington, sept mois après les événements du titre précédent. Le virus qui a tué une grande partie de la population de New York s’est propagé à Washington. Les agents de la Division sont donc appelés à reprendre le contrôle de la capitale américaine et à contrôler les factions qui y terrorisent la ville. Les missions en ville peuvent se jouer jusqu’à quatre joueurs en même temps. Les raids, eux, peuvent compter jusqu’à huit joueurs en simultané. Plusieurs DLC sont déjà disponibles et un nouveau sera bientôt lancé le 3 mars 2020.

90% de rabais - 1,72$

Vous cherchez un jeu qui ne se prend pas au sérieux et qui a un scénario digne des films policiers des années 80? Dans cette aventure aux graphiques rétro, vous incarnez un ancien détective accusé de meurtre. Trouvez la vérité dans les rues dangereuses de New York tout comme Dirty Harry! Attention: humour très grivois. Pour des joueurs âgés de 18 ans et plus donc!

S’équiper sans se ruiner

On sait que s’équiper pour jouer coûte cher en accessoires. On vous a donc trouvé quelques rabais non négligeables!

209,99$ 129,99$

19,99$ 12,99$

99,99$ 88,99$

99,99$ 74,99$

19,79 $

