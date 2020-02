Twin Peaks Day: énormes rabais sur les coffrets DVD et Blu-ray

Il y a 31 ans, le bon Dale Cooper arrivait à Twin Peaks afin d’enquêter sur le meurtre de Laura Palmer. Aujourd’hui, le 24 février, est connu comme la journée Twin Peaks, qui célèbre cette excellente série culte.

Amazon participe à cette célébration de #TwinPeaksDay avec deux gros rabais sur les coffrets de la série. Les rabais sont disponibles sur la boutique Amazon canadienne, mais la version américaine a un deal de plus avec le Blu-ray Fire Walk with Me. Chanceux.

Amazon

Le premier coffret est Twin Peaks: The Television Collection, qui comprend les deux premières saisons de la série et la troisième de 2017 pour 51,99$ au lieu de 86,99$. Il y a aussi une version DVD.

Helloooooo, comme dirait Dale.



Le coffret qui nous intéresse le plus, cependant, est le Twin Peaks: From A to Z, qui est 99$ au lieu de 153$. C'est pour les vrais mordus!

Amazon

Il inclut:

Saisons 1 et 2, la série limitée de 2017 et Fire Walk with Me;

7 heures de contenu inédit et making of;

Performances du Roadhouse Bar complètes;

Certificat numéroté (25 000 exemplaires seulement!);

Une figurine de Laura qui donne un bec à Dale;

On the Couch with Harry and Kimmy;

Des photos 5 X 5;

Entrevues.



Bref, c'est pour la personne de votre entourage qui parle toujours de Twin Peaks.

À regarder