Mars 2020: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold

Microsoft a dévoilé ce mardi les titres que les membres Xbox Live Gold auront l'occasion de se procurer gratuitement au cours du mois de mars.



Les joueurs Xbox One pourront se procurer le jeu Telltale Batman: The Enemy Within (The Complete Season) durant tout le mois de mars. Ensuite, du 16 mars au 15 avril, le jeu Shantae: Half-Genie Hero sera offert.

Pour les joueurs Xbox 360, les jeux offerts seront Castlevania: Lords of Shadow 2 du 1 au 15 mars (rétrocompatible) et Sonic Generations du 16 au 31 mars (rétrocompatible).

Rappel que Star Wars Battlefront est disponible jusqu'à samedi le 29 février!

