Netflix dévoile les dix productions les plus regardées du jour

Les abonnés Netflix peuvent dès maintenant découvrir une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme de streaming. Le géant américain a annoncé qu'il mettait en place un top 10 des productions les plus populaires.

Lancée le lundi 24 février dans le monde, cette nouvelle section permet aux téléspectateurs de découvrir les dix productions les plus regardées dans la journée sur Netflix selon le pays d'origine. Un classement décliné aussi bien pour les séries que pour les films. Une fonction qui avait été testée ces six derniers mois au Mexique et au Royaume-Uni où les abonnés pouvaient déjà profiter de cette nouvelle liste sur la plateforme.

«Nous nous efforçons sans cesse de trouver des moyens pour améliorer Netflix. C'est pourquoi nous avons expérimenté ces listes de top 10 au Mexique et au Royaume-Uni durant ces six derniers mois. Les membres des deux pays les ont trouvé utiles donc maintenant nous allons les déployer encore plus», a déclaré Cameron Johnson, responsable de l'innovation des produits chez Netflix dans un communiqué.

Un classement qui variera tous les jours et selon le profil de chaque client, comme le précise le communiqué: «Ce nouveau rang – complété avec son propre design spécifique – vous permettra de voir ce qui est le plus populaire sur Netflix dans votre pays. Cela sera mis à jour tous les jours et la position du rang dépendra de la pertinence qu'ont les séries et les films pour vous».

Les séries et films sélectionnés parmi les plus populaires du jour sur Netflix seront siglés d'un badge «Top 10» lorsqu'ils apparaîtront dans d'autres catégories, permettant ainsi de les reconnaître plus facilement à travers d'autres recherches. «De cette façon vous pourrez aisément voir ce qu'il y a dans l'air du temps, que vous cherchiez par genre ou à travers votre liste personnelle – ou lorsque vous cherchez des séries ou des films spécifiques», précise le communiqué.

Cela étant dit, Netflix n'a pas dévoilé sa méthode pour sélectionner ces dix productions les plus populaires sur sa plateforme. Si le géant américain est bien connu pour ne pas dévoiler de chiffres précis, il se base généralement sur les comptes par foyer ayant regardé un programme un minimum de temps.

