Smart Delivery de Xbox fonctionnera sur les copies numériques et physiques

Microsoft dévoilait hier plus de détails sur la console Xbox Series X, dont le service Smart Delivery.



Smart Delivery vous permettra d'acheter un jeu une seule fois pour y jouer sur la Xbox One ou la Series X. Exemple: si vous obtenez un jeu pour la Xbox One et que vous achetez la console Series X plus tard, votre jeu sera mis à niveau pour votre nouvelle console.

Cependant, cette fonction est optionnelle pour les développeurs. CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 utiliserait cette technologie, mais encore faut-il que les autres compagnies suivent leur exemple.

Malgré les nombreux détails donnés par Phil Spencer hier sur la Xbox Series X, plusieurs questions demeurent, notamment à propos de Smart Delivery. L'une des questions ayant le plus circulé sur le web a toutefois trouvé sa réponse grâce à un représentant Microsoft à Polygon: Smart Delivery fonctionnera-t-il sur les copies physiques des jeux? Oui!

«Les copies physiques des jeux Xbox pourront supporter Smart Delivery si le développeur ou l'éditeur décident d'utiliser cette technologie.»

Microsoft partagera plus de détails et de précisions dans les prochains mois.

