Tony Hawk's Pro Skater: on veut vraiment voir ce documentaire sur les origines du jeu

«So here I am, doing everything I can, holding on to what I am, pretending I'm a superman!»

Pour bon nombre d’entre nous, ces paroles de Pretending I'm a Superman, l’iconique chanson de Goldfinger, sont indissociables du tout aussi iconique Tony Hawk's Pro Skater.

Eh bien, très bientôt, elles seront désormais également associées à un documentaire racontant les origines du jeu classique de Neversoft, qui sera diffusé en première mondiale ce samedi 29 février au Mammoth Film Festival, en Californie.

Intitulée Pretending I'm a Superman, l’œuvre rassemblera le très essentiel Tony Hawk, d’autres grandes pointures de la planche à roulettes, comme Rodney Mullen, Chad Muska, Steve Caballero ou encore Jamie Thomas, et différents membres de l’équipe de développement.

Bref, des noms assez connus merci pour tous ceux et celles qui avaient l’habitude de se rassembler entre amis devant Tony Hawk's Pro Skater il y a une vingtaine d’années!

Réalisé par le Suédois Ludvig Gür et produit par un ancien producteur de Neversoft, Ralph D'Amato, le documentaire avait été d’abord annoncé en août dernier, mais était en préparation depuis bien plus longtemps, soit depuis 2016, selon le site Web Mic.

Chose certaine, la bande-annonce ne manque pas de frapper en plein dans la zone où la nostalgie s’accumule chez les personnes concernées. En d’autres mots, ça donne très hâte à ce que le tout soit distribué de notre côté de la frontière ou, du moins, sur les Internets.

Sinon, pour les chanceux qui se trouveront du côté du Mammoth Film Festival le 29 février pour la première (on ne sait jamais), les spectateurs auront aussi la chance d’assister à une période de discussion avec Hawk et Mullen après la projection.

Ça et un spectacle avec le groupe officiel de covers de la musique de Tony Hawk's Pro Skater, The Downhill Jam!

Un vrai party du début des années 2000, tout ça. Manque plus qu’un petit «Japan Air» auquel on a malencontreusement ajouté une rotation de trop.

