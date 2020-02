Two Point Hospital sort sur consoles aujourd'hui avec deux DLC

Le populaire jeu de gestion Two Point Hospital sort enfin sur consoles après plus d’un an sur Windows et Mac, mais ne vous attendez pas à payer le même prix que sur Steam, car il inclut deux DLC.

Bande-annonce Two Point Hospital sur consoles

Two Point Hospital, sorti en août 2018 sur Steam, débarque sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès aujourd'hui. Sur PS4 et Xbox, il coûte 54,99$ et sur Nintendo Switch, le titre est affiché à 54,95$.

Sur Steam, Two Point Hospital coûte 41,99$. Mais le portage vers les consoles inclut deux (excellentes) extensions: Pebberley Island et Bigfoot, ce qui explique le prix plus élevé. Ça revient donc moins cher!

On va manger plus de pâtes au beurre cette semaine pour mettre la main sur cet excellent jeu, qui continue à récolter des éloges sur Steam.

