Cette brasserie québécoise fait des bières IPA pour les geeks comme nous

Êtes-vous un grand connaisseur de bières? Ou, comme nous, vous choisissez selon le design de la canette? Microbrasserie Pixel fera plaisir aux deux catégories de constommateurs de bières, car leurs créations sont belles et bonnes.

Chaque bière Pixel rend hommage à une franchise geek (sans toutefois la nommer) dans son design mais aussi dans ses notes et saveurs. Les nostalgiques seront charmés, mais les amateurs d'IPA et de Stout aussi.

Les voici!

Citra Sonic IPA

Microbrasserie Pixel

Une IPA remplie d’ananas exclusivement brassée avec le houblon Citra et Citra Cryo. Vous reconnaîtrez les anneaux...gotta go fast!

Dark Side of the Stout

Microbrasserie Pixel

Le côté obscur a jamais goûté aussi bon. La stout 100% malt de Pixel a des saveurs de chocolat et café sans sucre ajouté ni adjuvants. Et que dire du design! Même Palpatine est cute!

One-Eyed Willy IPA

Microbrasserie Pixel

Cette IPA aux houblons Citra, Mosaic, Simcoe Cryo et Cascade charmera les plus grands fans des Goonies.

Save Peach

Microbrasserie Pixel

La deuxième bière de Pixel rend hommage à l’une de nos princesses préférées, Peach. Évidemment, on y retrouve une saveur de pêche!

Ping Pong

Microbrasserie Pixel

La toute première bière de Pixel s’inspire de Pong et ça tombe bien, car c’est un peu le jeu vidéo qui a tout commencé. Elle a des saveurs de fruits tropicaux et des notes florales et herbacées.