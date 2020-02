Horizon: Zero Dawn pourrait sortir bientôt sur PC

Horizon: Zero Dawn aurait fait une brève apparition pour PC sur Amazon France, sans trop de détails à son endroit, autre que la plateforme et le nom du jeu lui étant associés.

Trouvée par un membre du forum ResetEra, la page du produit, qui a depuis disparu, n’était pas très touffue en informations, mais pourrait suggérer qu’une sortie sur PC serait en préparation. Le troisième anniversaire de sortie du jeu est le 28 février, on pourrait donc supposer une sortie surprise, mais rien ne peut confirmer cette information.

L’année dernière, de telles rumeurs avaient fait surface via le Youtubeur Anton Logvinov, indiquant une sortie ce mois-ci. Puis, en janvier dernier, Kotaku avait confirmé, selon ses sources, l'existence du jeu sur PC, sans toutefois révéler de date de sortie.

Si tout s’avère vrai, Horizon: Zero Dawn viendrait se joindre à la liste grandissante de jeux anciennement exclusifs qui sont maintenant disponibles sur PC: Detroit: Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls et bientôt Death Stranding.

