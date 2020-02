PlayStation 5: de la recharge sans fil pour la prochaine manette DualShock?

Pendant que Microsoft dévoile de plus en plus de détails sur sa Xbox Series X, Sony est, à ce jour, un peu plus cachotier quant à sa prochaine console. Cela dit, ça n’empêche pas l’internet au grand complet de multiplier les rumeurs à propos de la PS5!

En ce jeudi balayé par la neige, c’est au tour de la DualShock 5, qui accompagnera la prochaine PlayStation, d’être au centre des spéculations.

Ce faisant, dans des documents rendus publics récemment, on découvre que Sony a déposé, l’été dernier, un brevet pour un adaptateur destiné à une manette qui pourrait permettre le chargement sans fil.

Croquis courtoisie World Intellectual Property Organization

D’abord partagée sur Reddit, puis relayée par GamesRadar, la description mentionne que l’adaptateur en question serait connecté à l’arrière du contrôleur et pourrait même inclure des touches supplémentaires, un peu à la façon de la «fixation dorsale de commandes» (non, mais, quel nom!) commercialisée depuis peu pour la DualShock 4.

Croquis courtoisie World Intellectual Property Organization

Concrètement, un tel accessoire serait le bienvenu pour bien des joueurs (l’auteur de ces lignes inclus). Imaginez avoir un immense tapis de chargement où l’on peut déposer l’ensemble de ses manettes après avoir terminé sa session de jeu!

N’est-ce pas là le rêve?

Cela dit, il faut rappeler que, pour le moment, tout ceci demeure des spéculations. Un brevet reste un brevet, et celui-ci ne se transforme pas toujours en un produit réel.

Il se pourrait aussi que ces plans étaient prévus pour la «fixation dorsale de commandes» de la DualShock 4 et que l’idée du chargement sans fil ait finalement été abandonnée pour X ou Y raison.

Par contre, il y a toujours cette possibilité que le brevet soit bel et bien lié à la DualShock 5. Et, dans ce cas, ce serait un très bon coup pour Sony.

D’ici là, on continue d’allumer des lampions pour que des détails officiels sur la PlayStation 5 soient dévoilés très bientôt!

