Des jeux à jouer les lumières éteintes... ou allumées!

On veut vous rassurer immédiatement: c’est correct d’avoir la «la chienne» en regardant des films d’horreur ou en jouant à des jeux effrayants. N’ayez pas honte!

Toutefois, si ça vous tente de combattre cette peur, on a trouvé quelques jeux qui pourraient vous aider dans cette quête. Vous êtes plus courageux ou vous n’avez pas peur? Fermez les lumières de la maison et jouez dans la noirceur!

Doom: Slayers Collection

Replongez en enfer comme jamais auparavant avec Doom Slayers: Collection. Cet ensemble comprend DOOM (2016) et des codes pour DOOM, 2 et 3. De plus, une affiche spéciale, un habillage de manette et un rabais postal de 10$ pour DOOM Eternal, qui sort le 20 mars 2020, sont inclus dans l’ensemble.

Disponible sur PS4 et XBox One.

Resident Evil 2

Un virus mortel prend le contrôle de Raccoon City en septembre 1998, plongeant la ville dans un chaos mené par des zombies mangeurs de chair. Incarnez Leon S. Kennedy ou Claire Redfield dans ce classique de 1998 qui a été retravaillé, et combattez Umbrella Corps et leur soif de destruction.

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Resident Evil 3

Umbrella Corps libère leur ultime arme secrète Nemesis pour arrêter Jill Valentine, la dernière survivante de Raccoon City qui a été témoin des atrocités qui s’y sont déroulées. Le jeu inclura Resident Evil Resistance, un nouveau mode multijoueur en ligne 1 vs 4, et est présentement en précommande.

En précommande sur PC, PS4 et Xbox One.

Resident Evil 7

Incarnez Ethan Winters, qui explore le manoir abandonné de Baker et tente de découvrir la vérité derrière la disparition de sa femme. L’exploration est l’un des attraits principaux du jeu, étant donné que les munitions, soins et armes sont très rares. Le joueur doit alors fouiller en profondeur pour avoir une chance de survie, mais aussi miser sur son sens de l’observation et sa logique pour résoudre les énigmes et les casse-têtes.

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Dying Light: The Following - Enhanced Edition

Ce jeu de survie vous force à penser vite et à ne pas avoir peur. Faites du parcours et survivez dans la ville infestée de zombies en parcourant les toits de Harran. Expérimentez, avec cette édition améliorée de Dying Light, plus de niveaux légendaires, de visuels améliorés et de meilleurs contrôles de jeu, en plus d’une multitude de nouveautés. Jouez seul ou en coop avec vos amis.

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Silent Hill: Homecoming

Incarnez le soldat des Forces spéciales Alex Shepherd, qui retourne dans sa ville natale pour découvrir que son frère et son père sont portés disparus. Faites face aux horreurs les plus sombres et tentez de distinguer le vrai du faux sans sombrer dans la folie. Un jeu d’aventure, d’énigmes et d’épouvante qui vous gardera bien éveillé.

Disponible sur PC, PS3 et Xbox 360.

Alan Wake

Lorsque sa femme disparaît, l’écrivain Alan Wake est poussé aux limites de l’insanité pour retrouver l’amour de sa vie dans la petite ville de Bright Falls, qui semble hantée par une présence sombre. Présenté dans le style d’une série télévisée, le jeu plonge le joueur dans un mystère entouré de rebondissements et de suspense à redresser le poil sur les bras.

Disponible sur PC et Xbox 360.

Death Stranding

Certains pourraient se demander pourquoi Death Stranding fait partie de cette liste. Imaginez être un facteur, avec des charges de plusieurs kilos attachés à votre dos, vos bras et vos cuisses, et devoir livrer vos paquets sur un continent rongé par des précipitations qui font apparaître des monstres qui veulent vous avaler au complet. Ça peut être stressant, bon!

Disponible sur PS4 et bientôt sur PC.

SOMA

Ce jeu de survie, du studio qui nous a amené Amnesia et Penumbra, est principalement basé sur l’horreur psychologique, avec très peu de sauts soudains. L’absence de moyens de défense et une ambiance oppressante ajoutent à l’atmosphère lourde du jeu. Vous incarnez Simon Jarrett, qui a subi de graves lésions cérébrales à la suite d'un accident. Il accepte d’entreprendre un traitement expérimental et, bien, il faudra y jouer pour savoir la suite!

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Visage

Ce jeu d’horreur à la première personne se concentre sur l'exploration et fait doucement monter la tension pour créer une expérience profonde et significative. Son histoire se dévoile à travers une imagerie surréaliste et par de subtils détails dans l'environnement du joueur. Le jeu est difficile, et ce, de manières peu conventionnelles. Avis aux gens sensibles aux lumières qui clignotent.

Disponible sur PC.

A Plague’s Tale

Vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Dans l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

