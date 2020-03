Apple veut-il transformer l’iPad en mini-ordinateur ?

Des rumeurs laissent entendre qu'Apple pourrait commercialiser un clavier destiné à l'iPad intégrant un pavé tactile à sa prochaine génération d'iPad Pro.

Afin de faire des iPad une option plus pratique que les ordinateurs portables, Apple s'apprêterait à commercialiser des nouveautés concernant ses tablettes, à en croire The Information. Un clavier pourrait être fabriqué par Foxconn Technology et devrait être commercialisé cette année, en même temps que la nouvelle génération d'iPad Pro.

Au cours de l'été dernier, Apple avait proposé une compatibilité avec la souris dans le cadre de la dernière mise à jour de l'iOS, transformant sa tablette en mini-ordinateur. Cette technologie avait été développée comme une fonctionnalité d'accessibilité et devait être activée depuis le menu de l'appareil.

L'ajout d'un pavé tactile à l'iPad permettrait de proposer une expérience de navigation plus conventionnelle, mais comme aucune information n'a été confirmée par la firme de Cupertino, il faudra attendre pour en avoir le cœur net.