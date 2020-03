Death Standing débarquera sur PC le 2 juin... avec du contenu inspiré de Half-Life?!

Ça y est, Death Stranding arrivera finalement sur PC le 2 juin prochain en versions matérielle et numérique!

Si on savait, depuis un moment, que le plus récent titre de Hideo Kojima s’en venait sur ordinateur dès l’été, on a appris qu’on n’aurait plus à attendre bien longtemps avant de pouvoir essayer le jeu sur une autre plateforme que la PS4.

L’éditeur PC de Death Stranding, 505 Games, a révélé le tout dans une vidéo ce lundi, qui présente aussi les différents éléments esthétiques et autres ajouts techniques que proposera cette nouvelle version, dont un nouveau mode photo.

Cela dit, un des points les plus curieux de l’annonce reste le dévoilement de contenu exclusif à la version PC de Death Stranding... aux couleurs de Half-Life!

Eh oui, on ne s’y attendait pas à celle-là.

Pour le moment, il n’y a pas, par contre, beaucoup de détails dévoilés de ce côté... si ce n’est une courte séquence où Sam Bridges porte, en guise de couvre-chef, un fameux «crabe de tête».

En tout cas, c’est tout un look!

Il est déjà possible de précommander Death Stranding sur PC par le biais de Steam et du Epic Games Store.

À regarder