Une nouveauté «Lite» dans l'offre de tablettes Samsung

L'an dernier, Samsung a lancé deux déclinaisons abordables de ses appareils phares baptisées Galaxy S10 Lite et Galaxy Note10 Lite. À présent, selon Android Headlines, le fabricant souhaite renouveler l'exercice avec sa Galaxy Tab S6.

Le nouvel appareil ressemblera fortement à la Tab S6 d'un point de vue esthétique et disposera même d'un stylet redessiné, rechargeable sans fil.

La tablette sera équipée du processeur Exynos 9611, que l'on retrouve dans des téléphones intelligents Samsung de milieu de gamme, tels que les Galaxy XCover Pro et Galaxy A51. Elle offrira 4 Go de RAM et le choix entre 64 Go et 128 Go de stockage, selon le pays de vente.

Samsung



La Tab S6 standard est vendue à partir de 899,99$ CAD. Le prix maximal de la version Lite sera de 399$ US. Android Headlines parle d'un lancement imminent, dans les prochaines semaines.